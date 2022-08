A la Une . Gérard Lebon : "La remise de 20 cts de Total n'est pas une bonne chose pour les Réunionnais"

Normalement, les Réunionnais devraient bénéficier d'une remise de 20 cts par litre de carburant dès le 1er septembre dans les stations Total de l'ile.

Apparemment, nous devrions nous en réjouir, à un moment où le pouvoir d'achat des Réunionnais est mis à mal de tous côtés. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 18:00

A contre-courant, et conscient que ses prises de position ne vont pas plaire et lui attirer les foudres des automobilistes, Gérard Lebon, membre du syndicat des exploitants de stations-services (SRESS), nous explique que ce n'est qu'une fausse bonne idée qui risque au final d'être négative pour les automobilistes.



Dans le même temps, bien conscient qu'une telle démarche serait très mal comprise, il nous annonce également que son syndicat renoncera à manifester et à bloquer les dépôts de la SRPP au Port, comme il l'avait fait en février dernier, pour obtenir le retrait de cette remise exceptionnelle.



Alors, cette remise de 20 cts, bonne ou mauvaise nouvelle? A vous de vous faire votre opinion et de nous donner votre sentiment.





