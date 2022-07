Communiqué Gérard Darmanin en charge de l'Outre-mer : "Un déni et une insulte envers les ultramarins"

Alors que Gérald Darmanin devrait être chargé de l'Outre-Mer, le Collectif Mayotte En Sousfrance réagit : Par N.P - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 15:06

La nomination de Gérard Darmanin en tant que Ministre des Outre-mer est un total déni et une insulte envers les Ultramarins. La précédente mandature du Gérard Darmanin au Ministère de l'intérieur à laisser des séquelles graves envers Mayotte et les Antilles avec la proportion de l'insécurité galopante, nos territoires vivent toujours dans un climat d'insécurité inadmissible. A cela, s'ajoute l'immigration clandestine qui continue d'empoisonner notre île. Le Président de la République et la Première Ministre en nommant Darmanin envoie une nouvelle fois un message de mépris ! Les Outre-mer mérite mieux et surtout un ultramarin à la tête de la rue Odinot qui connaît parfaitement nos enjeux et nos problématiques. Collectif Mayotte En Sousfrance