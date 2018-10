Gérard Collomb démissionne du ministère de l'Intérieur pour la 2ème fois

Le feuilleton des démissions à répétition de Gérard Collomb semble s'acheminer vers son épilogue.



Hier, Gérard Collomb avait présenté sa démission de son poste de ministre de l'Intérieur au président Macron, qui l'a refusée.



Ce veto présidentiel ne semble pas avoir fait changer Gérard Collomb d'avis puisque ce soir, rebelote, l'ancien maire de Lyon a affirmé au "Figaro" "maintenir" sa proposition de démission.



Du coup, dans la foulée de la sortie de l'article, l'Elysée a annoncé prendre acte de cette démission et attendre "les propositions du Premier ministre" pour remplacer Gérard Collomb.



Dans son interview au Figaro, ce partisan de la première heure d'Emmanuel Macron a affirmé: "Il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens et une clarté vis-à-vis des Lyonnais".



Interpellé sur cette déclaration à l'Assemblée puis au Sénat, Edouard Philippe a annoncé qu'il allait "proposer au président de la République les décisions qui s'imposent". "Je dirige l'action du gouvernement et j'aurai l'occasion de proposer au président de la République les décisions qui s'imposent", a-t-il ajouté.



Gérard Collomb semblait avoir pris ses distances depuis quelques temps avec Emmanuel Macron. On dit même qu'ils ne se parlaient plus, ou quasiment. Dans un entretien avec Jean-Jacques Bourdin, il avait à mi-mots reproché au président de la République son manque d'humilité.