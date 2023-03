Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Géraldo Trulès vainqueur du semi-marathon des foulées de l’ADH





Belle ferveur sportive et festive ce matin au départ et à l’arrivée sur le stade de La Chaloupe où Marie- Claude Anamalé, Adjointe au maire déléguée à la vie associative, a participé aux côtés du Président de l’ADH et toute son équipe à la remise des médailles et des trophées des différentes courses.



Les 21 kilomètres de course ont donc été dominés par le local de l’étape : Géraldo Trulès avec deux minutes d’avance sur son poursuivant « qui réalise un chrono de 1 heure 17 minutes et fait la fierté des Saint-Leusiens, particulièrement des habitants du Plate ». Les frères Vassor représentants de La Chaloupe réalisent aussi de bons résultats. Frédéric termine 13 ème du semi-marathon et Jérémy 8ème des 10 kilomètres de l’ADH.



La fête s’est poursuivie sur le stade avec le marché des producteurs et les stands artisanaux. De belles et bonnes confitures. De beaux fruits à déguster en famille…

