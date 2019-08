Gérald Maillot reconnaît avoir construit sa maison sur un terrain agricole non constructible

Gérald Maillot a acheté les terrains agricoles à la Bretagne en 2007, puis aurait commencé à faire construire sa maison dans la foulée. C’est dans cette maison que l’élu a habité pendant de longues années, sans se cacher.



Un mois après son élection à la tête de la Cinor, il rachète la parcelle voisine à son demi-frère "pour lui rendre service", toujours située en zone agricole mais également en partie en zone d’interdiction à cause des risques d’inondation et de mouvement de terrain.



De par ses fonctions d’élu municipal et de délégué à l’aménagement du territoire, Gérald Maillot pourrait bien être soupçonné de prise illégale d’interêt. Il indique attendre désormais sa convocation par le procureur et estime qu’il pourrait écoper d’une inéligibilité. Une enquête a déjà été ouverte par le parquet.