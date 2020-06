A la Une .. Gérald Maillot réagit suite aux coups de feu visant une voiture-sono de Richard Nirlo

La campagne du deuxième tour a pris un virage radical cet après-midi, après qu’une voiture-sono de l’équipe de Richard Nirlo a été la cible de plusieurs coups de feu. Alors que le candidat à la Mairie de Sainte-Marie soupçonne des militants de son opposant d’être derrière cette agression, Gérald Maillot réagit par voie de communiqué: Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 19:18 | Lu 843 fois

J'ai appris par la presse que des coups de feu ont été tirés sur une voiture sono du candidat Richard Nirlo.



Nous déplorons évidemment ces actes qui sont intolérables.



Alors où certains jugent globalement les forces de l'ordre, en qui je renouvelle toute ma confiance, je demande à tous les témoins d'aider immédiatement le travail d'enquête de la gendarmerie.



Notre équipe et moi-même reviendrons sur ces faits demain après-midi lors d'une conférence de presse lorsque nous aurons plus d'informations précises.



Gérald MAILLOT

Candidat aux élections municipales de Sainte-Marie



