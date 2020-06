La grande Une Gérald Maillot : "Nirlo a aussi beaucoup d’expérience…dans l’escroquerie !"

Au lendemain d'une salve d'attaques de son adversaire dans la course à la mairie de St-Denis, Gérald Maillot était tout sourire au moment de recevoir la presse. Et pour cause, il a réuni sous sa bannière pratiquement tous les candidats non qualifiés au second tour… et même plus encore.

L’ambiance était détendue et sereine ce dimanche matin au QG de campagne de Gérald Maillot, même si le torpillage de Richard Nirlo et de ses colistiers la veille aurait pu laisser penser le contraire. Rien ne semblait pouvoir entacher la bonne humeur du candidat en ce jour de fête des Pères. Et pour cause : il peut à présent se targuer d’avoir des soutiens dans toutes les listes qui se sont présentées à Sainte-Marie. Celle de Richard Nirlo comprise.



Absente de la conférence de presse pour raison professionnelle, Pascaline Apou, actuellement sur la liste de Richard Nirlo, affiche à présent son soutien à Gérald Maillot. La 8e adjointe à la mairie explique son choix par le "manque de parole" de l’actuel maire. "Le deal était que je sois en position éligible ou pas du tout sur la liste. Il nous avait fait signer une attestation pour être candidat et c’est seulement après que j’ai découvert que j’étais en 32e position. Je suis passée de 8e adjointe à 32e sur la liste. J’aurais préféré ne pas y être du tout", explique-t-elle.



Cette nouvelle coalition représente 62% des votes du premier tour



De leur côté, Olivier Joseph (sans étiquette) et Belinda Adekalom (PCR), chacun tête de liste au premier tour, avait bien fait le déplacement pour soutenir le candidat. Ils viennent officiellement apporter leur soutien à l’union regroupant le président de la CINOR, Céline Sitouze, Christian Annette et Grégoire Cordeboeuf. Il ne manquait plus que le soutien d’Yves Ferrières pour que Gérald Maillot unisse l’ensemble des listes derrière lui. Mais si Yves Ferrieres n’a pas donné de consignes de vote, son directeur de campagne, Yves Gence, a lui bien apporté son soutien à Gérald Maillot. Selon leur estimation, cette nouvelle coalition représente 62% des votes du premier tour. "Cela crée une certaine dynamique", se félicite Gérald Maillot avant d’ajouter que "dans des unions comme telles, il y a beaucoup plus de bénéfices que de déficit". Le candidat se réjouit de cette mobilisation contre "le maire par intérim".



Contre-attaque



Le président de la CINOR est revenu également sur certaines attaques lancées hier par le camp d’en face, notamment sur les révélations concernant un policier municipal qui auraient établi 131 procurations lors du premier tour. Le camp Nirlo affirmait porter cette affaire devant le procureur en début de semaine, le camp Maillot a pris les devants en effectuant un signalement auprès du procureur et du préfet.



Lors de sa conférence de presse de samedi, Richard Nirlo avait affirmé avoir laissé un bas de laine de 800 000€ dans les caisses du CCAS de la ville. Gérald Maillot s’est livré à une explication sur l’origine de cet argent. "La gestion de l’eau étant passée à la CINOR, il restait 1,5 million d’euros d’un emprunt de 10 millions pour l’eau. Il a donc comblé le déficit du CCAS avec cet argent. Mais il a soldé la dette à quel prix?" s’interroge le candidat.



Concernant les attaques sur ses origines dionysiennes, Gérald Maillot rappelle que cela n’a pas dérangé l’actuel maire d’avoir coopté Didier Gopal et Mary-Line Soubadou du PS de Saint-Denis. Le candidat rappelle également que les premiers a avoir dénoncé des problèmes à la mairie font à présent parti de la liste, à l’image de Mario Lechat, 5e sur la liste de Richard Nirlo. "Monsieur Lechat doit avoir des vues sur le village Bienvenue", lance malicieusement Gérald Maillot à l’adresse de ses adversaires, rappelant les attaques de la veille sur le "joyau de la ville".



"Ils n’ont pas de bilan"



"Où est-ce que la mairie a fait des investissements? Si vous regardez, les grands projets de la commune sont le fruit de la CINOR, de la Région ou du département" affirme Gérald Maillot avant de rajouter "qu’ils n’ont pas de bilan". S’il est élu, Gérald Maillot affirme qu’il ne se présentera pas aux élections départementales ni à sa succession à la tête de la CINOR. "Je veux être disponible. Car cela ne sert à rien d’avoir de l’expérience et des compétences si l’on n’est pas disponible. Richard Nirlo a aussi beaucoup d’expérience…dans l’escroquerie", place-t-il en guise de conclusion.