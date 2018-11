Gérald Maillot : "Exprimer l'esprit "gilets jaune" qui est en nous"

"Nous vivons depuis plus de 10 jours une situation qui interpelle chaque citoyen réunionnais.Quelque soit notre corps de métier, quelque soit notre position dans la société....nous sommes impactés par ces évènements.Et je suis bien sûr sensible à ce qui se passe...L'intérêt général interpelle l'égo.Cette fermeture s'effectue jusqu'à nouvel ordre.Dès lors, je sais que cette décision permettra ainsi aux agents d'interpeller leur libre arbitre et d'agir en conséquence.Pour ma part, il devient urgent de dire qu'il faut trouver des solutions pour sortir de cette impasse.Il nous revient, ensemble, de remettre l'humain au centre de nos réflexions et de nos actions, d'œuvrer pour le plus grand nombre, et d’exprimer ainsi l'esprit "gilets jaunes" qui est en nous".

Gérald Maillot

Président de la Cinor