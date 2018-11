Gilets Jaunes Gérald Maillot : "Exprimer l'esprit "gilet jaune" qui est en nous" A l'écoute du Mouvement des “gilets jaunes”, Gérald Maillot, Président de la Cinor, a pris connaissance tout au long de ces derniers jours des attentes et revendications des manifestants, qui sont à la fois contre toute démarche de “récupération politique tout en attendant de nous une forme de soutien”.





Quel que soit notre corps de métier, quelle que soit notre position dans la société....nous sommes impactés par ces évènements.

Et je suis bien sûr sensible à ce qui se passe...



L'intérêt général interpelle l'égo.

Fort de ces enseignements, étant moi-même concerné en tant que responsable, humaniste et surtout citoyen, j'ai décidé de la fermeture, à compter de ce jour, à 13h30, de l’ensemble des services de la Cinor.



Cette fermeture s'effectue jusqu'à nouvel ordre.

Dès lors, je sais que cette décision permettra ainsi aux agents d'interpeller leur libre arbitre et d'agir en conséquence.



Pour ma part, il devient urgent de dire qu'il faut trouver des solutions pour sortir de cette impasse.

Il nous revient, ensemble, de remettre l'humain au centre de nos réflexions et de nos actions, d'œuvrer pour le plus grand nombre, et d’exprimer ainsi l'esprit "gilets jaunes" qui est en nous". "Nous vivons depuis plus de 10 jours une situation qui interpelle chaque citoyen réunionnais.Quel que soit notre corps de métier, quelle que soit notre position dans la société....nous sommes impactés par ces évènements.Et je suis bien sûr sensible à ce qui se passe...L'intérêt général interpelle l'égo.Cette fermeture s'effectue jusqu'à nouvel ordre.Dès lors, je sais que cette décision permettra ainsi aux agents d'interpeller leur libre arbitre et d'agir en conséquence.Pour ma part, il devient urgent de dire qu'il faut trouver des solutions pour sortir de cette impasse.Il nous revient, ensemble, de remettre l'humain au centre de nos réflexions et de nos actions, d'œuvrer pour le plus grand nombre, et d’exprimer ainsi l'esprit "gilets jaunes" qui est en nous". Gérald Maillot

Président de la Cinor





CINOR Lu 893 fois





Dans la même rubrique : < > Jean-Hugues Ratenon à l’Assemblée Nationale : "La Réunion a trop donné" Frenchbee: Perturbations des vols du 26 au 30 novembre