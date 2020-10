Gérald Incana réélu à la présidence du Conseil de Surveillance de l’EPSMR

Le 28 octobre dernier, les membres du conseil de surveillance de l’EPSMR (représentants des collectivités, des usagers, des personnels et personnalités qualifiées), ont reconduit le président sortant, Gérald Incana, pour un troisième mandat. A l’unanimité, les votants ont donc renouvelé pour 5 ans leur confiance à celui qui veille sur la stratégie et la gestion de l’établissement depuis 2011.



"J’ai acquis au fil des années une parfaite connaissance de l’institution, des hommes et des femmes qui la font fonctionner chaque jour, de ses atouts et de ses faiblesses", indique-t-il. "Lors de ce 2e mandat écoulé, nous avons dû mener un travail considérable aux côtés de la direction et de toutes les équipes pour redresser radicalement la situation financière de l’établissement. Cet objectif est aujourd’hui atteint. Je souhaitais donc poursuivre ma mission pour stabiliser la situation et développer les nombreux projets engagés au bénéfice de la population réunionnaise".



Pour rappel, le conseil de surveillance a pour missions principales de se prononcer sur la stratégie de l’établissement et d’exercer un contrôle permanent sur sa gestion. Il délibère notamment sur le projet d’établissement, le compte financier et l’affectation des résultats, la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, etc.



En parallèle, Gérald Incana a été nommé, en tant que personnalité qualifiée, membre du conseil de surveillance du CHOR, présidé désormais par Huguette Bello, Maire de Saint-Paul.