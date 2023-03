Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Gérald Darmanin reçoit Cyrille Melchior Ce mardi 28 février, Cyrille Melchior a été reçu par le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Une rencontre qui s’inscrit dans les différentes discussions avec le gouvernement dans la poursuite des travaux engagés dans le cadre du Comité Interministériel pour l’Outre-Mer (CIOM) notamment avec le ministre délégué.

« Nous avons la responsabilité d’apporter des solutions aux Réunionnais et Réunionnaises sur plusieurs sujets importants. Parmi ces dossiers qui touchent au pouvoir d’achat de nos concitoyens, il y a les petites retraites, la lutte contre la pauvreté et la vie chère. L’accompagnement des personnes vulnérables reste aussi une priorité et nous en avions déjà parlé lors de la visite sur notre île, de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq. Gérald Darmanin a aussi été très sensible à la question du manque de logements qui s’accompagne de l’insuffisance de constructions et de nouvelles réhabilitations ; ainsi que la nécessité d'affecter une partie de la LBU à l’amélioration de l’agiotât diffus. Autre sujet d’importance qui concerne notre territoire, les violences intra-familiales. Le Département de La Réunion en a fait sa priorité. Au moment où se tient le Salon International de l’Agriculture, j’ai aussi insisté sur notre trajectoire Agripéi 2020-2030 avec la problématique des pesticides. Cette question des produits phyto sanitaires a d’ailleurs été abordée vendredi 24 février, lors de la rencontre de la délégation des exposants de Réunion présente au SIA et le Président Emmanuel Macron à l’Elysée. Le Président a d’ailleurs décidé d’un plan de sortie pour la France et les Outremer en précisant que tant qu’il n’y aura pas une solution alternative pour un produit, celui ne sera plus retiré. C’est une vraie avancée. Les agriculteurs Réunionnais sont aussi confrontés à la question du coût des intrants ce qui les impacte lourdement, nous en avons discuté avec le ministre. Pour finir, j’ai abordé le projet alimentaire territorial qui a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant l’installation des agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. Ce sont tous ces sujets qui ont animé cette séquence importante pour La Réunion », a expliqué le Président du Département Cyrille Melchior à l’issue de la rencontre.





