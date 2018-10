Gérald Darmanin pressenti pour remplacer Gérard Collomb va-t-il annuler son voyage à la Réunion?

Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, est normalement attendu à la Réunion les 5 et 6 octobre prochains, c'est à dire vendredi et samedi, pour une visite de 24 heures.



D'après des sources bien placées à Paris, il se pourrait que cette visite soit annulée.



Gérald Darmanin ferait en effet partie des quelques personnalités pressenties par le président de la République pour remplacer Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, nomination qui devrait intervenir dans les tout prochains jours.



Dans ce contexte, on le voit mal prendre l'avion demain soir et être loin de Paris à un moment où une décision aussi importante pour sa carrière serait sur le point d'être prise.



On devrait rapidement savoir si cette rumeur parisienne est fondée ou pas.