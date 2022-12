A la Une . Gérald Darmanin passera le Nouvel An à Mayotte

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a annoncé qu'il sera aux côtés des Mahorais, des gendarmes et des policiers pour le Réveillon du 31 décembre dans l'île aux Parfums. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 08:06

Gérald Darmanin avait assuré lors de sa dernière visite à Mayotte qu'il se rendrait à nouveau sur le territoire avant la fin de l'année. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer attendra les dernières heures de 2022 pour revenir sur l'île aux Parfums.



Le membre du Gouvernement devrait passer deux jours à Mayotte entre la fin de l'année en cours et début 2023. Le ministère explique que Gérald Darmanin fera le point sur les engagements pris, notamment en matière de sécurité. On retrouve parmi les promesses faites, l'installation pérenne d'un escadron supplémentaire de 72 gendarmes, le renforcement du plan de lutte contre l'immigration clandestine, l'installation de dispositifs de vidéosurveillance.



Gérald Darmanin a déjà envoyé une équipe d'une dizaine de policiers du RAID la semaine dernière pour faire face à une nouvelle flambée de violence à Mayotte. Des bandes rivales se sont affrontées plusieurs jours durant faisant plusieurs blessés et causant beaucoup de dégâts matériels.