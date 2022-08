Mayotte Gérald Darmanin et son ministre délégué aux Outre-Mer en déplacement 3 jours à Mayotte

Le ministre l’Intérieur et Jean-François Carenco sont arrivés ce dimanche dans le 101e département français pour évoquer notamment la lutte contre l’immigration clandestine. Par NP - Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 14:25

Les deux hommes étaient à La Réunion en juillet dernier. Pour leur deuxième déplacement, Gérald Darmanin et son ministre délégué aux Outre-Mer Jean-François Carenco sont à Mayotte.



Arrivés ce dimanche, ils affichent comme objectif d’aller "à la rencontre des Mahorais pour aborder des sujets majeurs: sécurité, immigration, environnement, santé, jeunesse… "



Un programme déclinable sur trois jours. Les attentes sur de nombreux dossiers clés sont importantes.



La première étape de cette journée a été la réunion avec les services de l’Etat. Plusieurs séquences de présentation des moyens pour la protection des frontières et la lutte contre l’immigration clandestine s’en suivront mais aussi de déambulation dans le marché couvert Labattoir ou encore la visite de l’entreprise AVIMA dans l’abattoir de volaille…



Mercredi, des émeutes ont éclaté à Kawéni. Des barrages ont été dressés par des jeunes suite à une opération de la police aux frontières.