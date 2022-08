A la Une . Gérald Darmanin et Jean-François Carenco en visite à Mayotte à la fin du mois

Le ministre de l’Intérieur et celui délégué aux Outre-mer se rendent dans l’île aux parfums le 22 août. De nombreux dossiers chauds les attendent. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 09:28

C’est donc officiel, après La Réunion, c’est à Mayotte que Gérald Darmanin et Jean-François Carenco vont effectuer une visite ministérielle. Celle-ci est prévue le 22 août prochain, mais les rencontres de travail entre les députés du 101e département et les ministres dessinent déjà les contours des annonces qui seront faites.



Lors de ces réunions de travail à Paris, la députée Estelle Youssouffa a rappelé l’importance de l’allongement de la piste d’atterrissage de l’aéroport. Elle a rappelé que cette "promesse présidentielle" était capitale afin destituer la concurrence entre compagnies aériennes et ainsi faire baisser les prix des billets d’avion.



L’autre thème fort sera l’immigration illégale. Selon la députée, Gérald Darmanin "a des ambitions importantes, a priori pas de tabou" sur le sujet. La possibilité d’un visa territorialisé est à l’étude. Les parlementaires attendent également des réponses sur la sécurité.



Les députés espèrent des annonces contre la vie chère. L’option d’un bouclier qualité prix comme à La Réunion est en discussion. La question de l’eau devrait également être abordée. Des projets d’usine de dessalement et d’une troisième retenue collinaire seront probablement évoqués.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur