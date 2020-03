Gérald Darmanin décale la campagne de déclaration des revenus

Cette année, les Français pourront commencer à déclarer leurs revenus 2019 en papier ou en ligne à partir du 20 avril.



"Dans le contexte exceptionnel que nous connaissons, j’ai décidé de décaler de quelques semaines la période durant laquelle les Français pourront déclarer leurs revenus pour l’année 2019", vient d'annoncer le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.



Pour les déclarants papier, la date limite pour déclarer sera le 12 juin, soit un mois de plus que dans le calendrier initial, avant la crise du coronavirus.



Pour les télédéclarants, la date limite se situera entre le 4 et le 11 juin, selon les zones, soit une quinzaine de jours de plus que dans le calendrier initial.