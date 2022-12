A la Une . Gérald Darmanin annonce porter plainte contre Adrien Quatennens

Dans une interview accordée au quotidien La Voix du Nord, le député affirme subir "un acharnement" et accuse le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'être à l'origine des fuites dans la presse. Ce dernier a annoncé porter plainte pour diffamation, évoquant des "propos calomnieux". Par La rédaction - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 09:08

"Pendant trois mois, je me suis tu. En citoyen, j'accepte ma sanction", explique Adrien Quatennens. Après sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour des violences contre son ex-compagne pendant plusieurs mois, le député du Nord, Adrien Quatennens, a accordé un entretien au journal nordiste La Voix du Nord, dans lequel il exclut de démissionner de son poste à l'Assemblée. "J'ai reconnu une faute et j'ai été sanctionné par la justice pour celle-ci. N'est-ce-pas suffisant ?", demande le parlementaire aux journalistes.



Durant cette interview, Adrien Quatennens évoque également l'origine des fuites dans la presse d'éléments de l'enquête en cours à l'époque. "c'est évidemment politique. [...] Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas en mesure de l'affirmer moi-même aujourd'hui", souligne le député.



La réponse du locataire de la place Beauvau ne s'est pas fait attendre. Gérald Darmanin, visé par ces accusations, dénonce des "propos calomnieux". Le ministre annonce son intention de porter plainte pour diffamation.