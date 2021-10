Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Georgy FERNANTE, éducateur sportif le jour, coach sportif et entraîneur de boxe la nuit ​Sa vocation, Georgy FERNANTE la découvre dans son enfance. Il enfile ses gants de boxe et se lance sur le ring à l’âge de 6 ans. Accompagné de son père qui lui a transmis la passion de ce sport de combat, lui-même gérant d’un club de boxe, George FERNANTE est le premier entraîneur de celui qui deviendra un jour champion du Monde de Boxe en Savate à l’âge de 19 ans.

Un début de carrière très jeune



Notre Saint-Paulois débute les compétitions à seulement 15 ans et n’a pas hésité à s’envoler, direction la Métropole, pour débuter sa carrière de sportif de haut niveau à Toulouse durant 10 longues années. Années qui ont porté leurs fruits car le sportif remporte par la suite plusieurs titres de champion ainsi que les fameux titres de Champion du Monde Junior à 19 ans et celui de Champion d’Europe élite à 27 ans dans sa discipline.



Boxe un jour, boxe toujours



Avec ses diplômes en poche, il endosse le rôle de coach sportif et reprend les rails du club de Boxe de son père, l’Association Sportive Culturelle de Bois-De-Nèfles.



« Cela m’a permis de me découvrir » nous confie le boxeur. Ce sport qui l’a construit durant son enfance lui a demandé beaucoup de concentration, d’entraînement et surtout de la discipline. Homme accompli, ce père de famille jongle dorénavant entre son travail d’éducateur sportif le jour ainsi que de coach sportif et gérant du club de boxe de son père la nuit. Une progression hors du commun.



La municipalité est fière de compter parmi ses champions Georgy FERNANTE. Coach sportif qui prend à cœur son rôle de transmission de savoir. Les Saint-Paulois ont la chance de pouvoir apprendre la discipline de la boxe auprès d’un Champion du Monde de Boxe en Savate, ici, à Saint-Paul.



Ce sport, il l’a dans la peau, après nous avoir montré un avant-goût de ses entraînements, le sportif accepte de se livrer à notre interview « Confidences Sportives » dans laquelle il dévoile sa personnalité.





