A la Une . Georginio Rutter, le footballeur réunionnais qui valait 40 millions d’euros

Leeds United vient d’effectuer le transfert le plus cher de son histoire en s’offrant Georginio Rutter pour 40 millions. Un coup de projecteur pour ce joueur aux origines réunionnaises et martiniquaises. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 10:17

Il est le fruit des Outre-mer, mais c’est au pays de la galette saucisse qu’il a grandi. À tout juste 20 ans, Georginio Rutter vient de mettre un coup d’accélérateur à sa carrière. Fils d’un père martiniquais et d’une mère réunionnaise, c’est à Plescop en Bretagne qu’il a vu le jour en avril 2002.



Talentueux, il s’est rapidement fait remarquer par le Stade Rennais qui l’a intégré à son centre de formation. Après des débuts professionnels dans son club formateur, le club allemand d’Hoffenheim décèle un potentiel énorme chez le jeune attaquant qui le recrute en février 2021 pour un million d’euros.



Après une première saison honorable pour ses débuts en Bundesliga (9 matchs, un but), il explose la saison suivante avec 33 matchs et 8 buts. Continuant sa progression, il effectue un début d’exercice tonitruant avec 11 buts et 11 passes décisives sur la première partie de saison.



Des statistiques impressionnantes qui lui ont valu l’intérêt de nombreux clubs. C’est finalement le mythique club de Leeds qui va casser sa tirelire en le recrutant pour 40 millions d’euros. Un joli pactole pour le club de l’ouest de l’Allemagne qui a multiplié sa mise par 40.



Pour Georginio Rutter, l’heure est à présent à la confirmation dans le championnat le plus relevé du monde.





