A la Une . Georges-Marie Lépinay s'en est allé, "la CGTR perd un monument"

​La Confédération générale du travail perd une nouvelle figure de son organisation. Georges-Marie Lépinay, ancien secrétaire départemental de la CGTR, s’est éteint ce lundi à l’âge de 80 ans. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 14:22





"Je l'appelais régulièrement pour prendre de ses nouvelles, il me disait vendredi soir que tout allait bien. Comme beaucoup de personnes âgées, même si elles sont pas au mieux, elles répondent toujours ça. Son état de santé faiblissait un peu", souffle attristé Jacques Bughon.



Le secrétaire départemental de la CGTR a appris son décès en fin de matinée de la part du fils de Georges-Marie Lépinay



"C'était mon père spirituel", affiche-t-il en signe de reconnaissance. "Quand je suis arrivé à la CGTR, j'ai connu Georges-Marie Lépinay. Le syndicalisme, je l'ai appris avec lui. Il a porté et concrétisé de nombreux combats pour les Réunionnais de manière générale, tels que l'égalité sociale, le Smic, le RMI. La CGTR perd un grand dirigeant, un monument je dirais même", ajoute-t-il.



"J'en profite, au nom de la CGTR, pour adresser toutes mes sincères condoléances à ses proches, nous garderons l’image d’un homme loyal dans ses convictions", témoigne Jacques Bhugon.



La CGTR organise une réunion du bureau confédéral ce lundi après-midi pour organiser un hommage à son camarade de lutte.



L'organisation syndicale subit un nouveau départ après ceux de Christian Ribod , d' Ivan Hoareau , de Max Banon ou encore il y a un mois d'un ancien trésorier, Roger de Luise. Il était justement le trésorier de l'organisation syndicale à l'époque de la mandature de Georges-Marie Lépinay.