Courrier des lecteurs "George Floyd et la Réunion"

Par Salim Nana-Ibrahim, responsable du PS Saint-Paul - Publié le Mardi 9 Juin 2020 à 15:45 | Lu 110 fois

Ce mardi 9 juin 2020 se déroulent les obsèques de George Floyd, un homme noir, victime d'un meurtre des plus odieux perpétré par un policier américain.



Ceux qui se rassemblent, qui manifestent symboliquement aux côtés de la famille de George Floyd envoient un message puissant de fraternité, de solidarité et de refus du racisme.



Ce refus du racisme dépasse la question des violences policières, il a vocation à s'appliquer à tous les pans de notre société.



Les observateurs internationaux s'accordent sur le fait que le racisme structurel aux USA remonte, entre autres, à l'esclavage. Nos ancêtres ici aussi ont connu ce crime contre l'humanité.



Bien heureusement nous avons pris un autre chemin depuis - ni celui de l'ultra-communautarisme à l'américaine, ni celui de l'intégration totale dans la République française.



Un chemin atypique, un chemin réunionnais, où toutes les cultures sont reconnues et valorisées.



Malbar, Sinwa, Zorey, Kaf, Zarab, Yab, Komor, les Réunionnais forment une population mélangée, un métissage harmonieux souvent pris en exemple dans le monde entier. Ici, chacun peut perpétuer sa tradition, pratiquer sa religion sans aucune inquiétude.



Le parti socialiste comme de nombreuses forces vives citoyennes a œuvré pour la reconnaissance, la valorisation et la protection de ce multiculturalisme. Il en va ainsi de la reconnaissance de la Fet Kaf du 20 décembre par le président Mitterrand.



Cependant, ce vivre-ensemble connait une certaine limite. Komor, Zorey ou Sri-Lankais connaissent parfois une stigmatisation inacceptable, terreau inévitable de la montée de la xénophobie, puis du racisme.



La voie de fraternité, d'égalité, tracée par nos ainés est fragilisée. Les récents résultats électoraux du RN indiquent que la Réunion dévie parfois de ce chemin commun d'inclusion de chacun vers une route semée d'exclusion et de repli sur soi.



Or, il n'y a pas d'autre voie pour l'humanité que la tolérance, la fraternité, le respect des différences.



Aujourd'hui, nous avons le devoir historique de conjurer la haine et le rejet. D’une génération à l’autre, le combat contre le racisme doit continuer. Que les jeunes qui se mobilisent aujourd’hui ne connaissent plus les discriminations !





