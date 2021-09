7mag.re Geneviève de Fontenay revient sur l'élection de 1987: " C'est une Réunionnaise qui aurait du gagner ce soir là "

Une fois de plus Geneviève de Fontenay prend la parole et fait de fracassantes révélations relayées par le site de Jean Marc Morandini, jeanmarcmorandini.com. Selon elle l'élection de Miss France 1987aurait été truquée et celle qui aurait du repartir avec l'écharpe et la couronne n'est autre que Miss Réunion. Elle affirme ainsi : " C'est une Réunionnaise qui aurait du gagner ce soir là". Par 7mag.re - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 17:00

En 1987 Geneviève de Fontenay pilotait le comité Miss France et LIRE LA SUITE



