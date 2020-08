A la Une . Geneviève Fontaine, 62 ans, a disparu depuis jeudi

Ses proches sont sans nouvelles. Geneviève Fontaine a disparu dans la matinée du jeudi 13 août à Saint-Denis, au niveau du terrain de Champ-Fleuri. Par Amandine Dolphin - Publié le Dimanche 16 Août 2020 à 12:33 | Lu 854 fois

Son mari et elle ont pour habitude d'aller sur le plateau sportif de Champ-Fleuri. Elle marche pendant que lui fait son jogging et ils se retrouvent ensuite à un point de rendez-vous. Mais ce jeudi matin, Geneviève n'a pas pas rejoint son époux. La sexagénaire habite au Chaudron et n'avait pas sur elle les clés de son habitation. Elle n'avait pas non plus de téléphone portable.



Âgée de 62 ans, elle mesure environ 1,50 m, est de type créole blanche de corpulence normale et a les cheveux courts noirs, à la garçonne. Elle portait un sac à dos avec des motifs à carreaux.



Si vous avez des informations, vous pouvez composer le 17 ou contacter sa famille au 06 93 50 60 63.



