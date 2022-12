Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Geneviève Darrieussecq, ministre chargée des personnes handicapées, en visite à La Réunion Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées était en déplacement à La Réunion du 14 au 16 décembre 2022 avec plusieurs visites programmées à Saint-Paul.

Il s’agissait d’une visite très attendue par les associations et les institutions réunionnaises œuvrant pour les personnes porteuses de handicap(s). Le 16 décembre dernier, Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées était sur notre territoire pour visiter plusieurs structures d’inclusion, notamment l’ALEFPA de Saint-Paul. Après la visite de l’établissement, une séquence “emploi” lui a été présentée en présence du Préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, du député Perceval GAILLARD, de Suzelle BOUCHER, 1ère adjointe au Maire de Saint-Paul et de Cyrille MELCHIOR, président du Département. Cette présentation du dispositif s’est terminée par une table ronde sur l’emploi des travailleurs handicapés. Dans l’après-midi, c’est le Centre de Ressources Autisme qui a accueilli la délégation à la Saline-les-Bains. L’occasion de présenter l’expérimentation télédiagnostic Autisme pour adulte et d’échanger avec les acteurs locaux sur l’offre de prise en charge et d’accompagnement de l’autisme. Un focus a notamment été réalisé sur les actions de prise en charge de l’autisme par le sport. Plus tard dans l’après-midi, la ministre s’est rendue au Foyer Henry LAFAY de l’APAH à Roquefeuil. Plusieurs projets ont été présentés pour favoriser l’accès à la culture et à la santé des personnes en situation de handicap, notamment le projet DETAK pour un meilleur accès au soin. Si le territoire réunionnais demeure en retard par rapport à l’Hexagone dans la prise en charge des personnes porteuses de handicap(s), le territoire saint-paulois compte toutefois de nombreuses structures œuvrant quotidiennement pour l’inclusion de ces personnes vulnérables.a





Dans la même rubrique : < > Fermeture exceptionnelle du CCAS le lundi 19 décembre Noël à Saint-Paul