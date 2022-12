A la Une . Geneviève Darrieussecq : "Il faut faire plus de prévention primaire sur le SAF"

La ministre en charge des personnes handicapées poursuit sa visite de l'île, avec ce matin une table ronde à la préfecture sur le SAF. Geneviève Darrieussecq s'est dite intéressée par les innovations mises en place sur le territoire, avec notamment le centre de ressource sur le SAF. Par La rédaction - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 11:55





La ministre s'est dit impressionnée par les idées et les ressources déployées par le territoire pour renforcer la prévention d'un handicap "qui peut être évité", comme le précise Geneviève Darrieussecq. "Il faut faire plus de prévention primaire sur le SAF", estime-t-elle. Pour sa dernière journée sur l'île, la ministre Geneviève Darrieussecq continue à enchaîner visites et tables rondes. Ce matin, elle a donc rencontré les principaux acteurs de la lutte contre le SAF (syndrome d'alcoolisation fœtale). Particulièrement touchée par cette problématique, La Réunion a dû mettre en place des mesures pour tenter de réduire son impact.La ministre s'est dit impressionnée par les idées et les ressources déployées par le territoire pour renforcer la prévention d'un handicap "qui peut être évité", comme le précise Geneviève Darrieussecq. "Il faut faire plus de prévention primaire sur le SAF", estime-t-elle.