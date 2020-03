"Gènes de sauvages": Brigitte Bardot devra s'expliquer sur ses propos envers "les Réunionnais"

Brigitte Bardot est appelée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en juillet prochain. Son collaborateur au sein de la fondation Bardot sera également appelé à l’audience pour les mêmes faits, selon Réunion La 1ère.Dans une lettre ouverte adressée au préfet de La Réunion en mars 2019 , la présidente de la fondation éponyme, avait évoqué la question de l'errance et de la maltraitance animale en des termes très durs envers "les Réunionnais". S'en était suivie une polémique qui avait fait le tour de France.Souhaitant interpeller le préfet sur la maltraitance animale, Brigitte Bardot avait qualifié les Réunionnais d'"autochtones" qui "ont gardé leurs gènes de sauvages". Des propos que l'ancienne star du cinéma avait fini par tempérer en adressant ses excuses quelques jours plus tard (" Je demande (aux Réunionnais) de me pardonner ").