Généreuse nature contre prédateur compulsif

À l’heure où 50% au moins des Réunionnais, ont du mal à terminer le mois, nos décideurs n’ont trouvé rien de mieux comme projet d’aménagement du territoire, que de construire une route en mer, non pas pour relier deux iles comme cela se pratique habituellement, mais pour relier deux villes situées sur la même ile. Il s’agit bien là, semble-t-il, de la folle élucubration d’un fonctionnaire incompétent ou d'un élu affairiste aveuglé par des intérêts inavouables mais certainement pas d’un projet de territoire construit dans l’intérêt du territoire et de ses habitants. Il s’agit probablement de la pire des catastrophes socio-économique que notre ile ait connu depuis longtemps. Sauf si les coupables sont en mesure de réparer leurs erreurs, il sera bien difficile au territoire de se remettre de cette ahurissante histoire.



Au cours d’un jogging au Tour des Roches, nous croisons le troupeau de zébu de Monsieur Barlieu broutant paisiblement l’herbe sur le bord du chemin. J’interroge alors mon ami Félicien Hoareau: « peut-on déguster du zébus à la Réunion ? ». Quasiment impossible, me répond-il. Ces animaux sont réservés plusieurs mois à l’avance pour être sacrifiés lors des cérémonies Tamoules. Et mon ami Félicien se lance dans une longue diatribe: « Cette viande est saine et excellente. Mon grand-père me raconte qu’il en mangeait avant-guerre. Mais des ingénieurs agronomes très intelligents venus d’ailleurs, sont passé par là et ont prétendu que leur rendement en lait et en viande était médiocre. Résultat des courses, nous sommes envahis de vaches normandes totalement inadaptées à notre climat subtropical et, il arriva ce qui devait arriver, elles sont presque toutes malades et leur rendement est aujourd’hui inférieur à celui de nos zébus pays. Conséquence: La Réunion est obligée d’importer 80 à 90% de sa consommation de lait et de viande ».



La morale de cette histoire c’est que malgré une nature généreuse, les humains, enfants gâtés de la création et prédateurs compulsifs, n’ont toujours pas compris que le combat désespéré qu’ils mènent contre la nature, est perdu d’avance. Avant de vouloir jouer avec elle, il serait plus prudent de mieux la connaître. Alors, ils s’apercevront qu’ils n’ont aucune chance de gagner la partie. La conclusion de Félicien est un peu plus radicale: « Nous, les Réunionnais, on n’en n’a un peu assez que des gens venus d’ailleurs, nous prennent pour des...