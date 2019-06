La grande Une Générer trois fois moins de déchets, c'est possible ! C’est dans le magnifique site verdoyant du Jardin des Colimaçons (Conservatoire botanique de Mascarin) que le Territoire de la côte ouest et l’association Zéro déchet ont donné rendez-vous ce samedi aux foyers participants et partenaires de l’opération Zéro déchet.

C'est l'heure du bilan après quatre mois d’expérimentation par une quarantaine de foyers de l’Ouest. Le résultat est éloquent.



Après un mois de pesées quotidiennes de leurs déchets en gardant leurs habitudes, les foyers ont dû ensuite modifier leurs pratiques avec au moins trois gestes quotidiens de réduction des déchets. Ces deux phases distinctes ont été nécessaires pour pouvoir comparer les données et évaluer de façon tangible l’évolution des quantités produites.



Résultat : à la fin du défi, les familles observent une diminution moyenne de 43% de leurs déchets ! Défi relevé ! Et dans une perspective plus large, un indicateur très intéressant : on constate qu’un participant dans la démarche zéro déchet produit 3 fois moins de déchets qu’un habitant du TCO ne pratiquant pas spécialement la réduction (90kg/habitant/an vs 315 kg/habitant/an).



Les gestes les plus appliqués sont l’attention portés aux achats (en vrac et sans emballages), ainsi que le compostage (ou le lombri-compostage en appartement). La réduction n’est pas très significative sur les matières recyclables (verre et emballages plastiques, cartons, métaux). En revanche, sur les ordures ménagères destinées à l’enfouissement, les résultats sont spectaculaires.



(ré)apprendre le "fait-maison"



On constate de 5 à 6 fois moins de production d’OMR (Ordures Ménagères Résiduelles), indique le TCO. Si tous les usagers obtenaient ces mêmes réductions, cela représenterait une économie potentielle sur la gestion des déchets de plus de 14 millions d’euros pour l'intercommunalité de l'ouest de La Réunion.



Les participants ont également apprécié (ré)apprendre le "fait-maison", que ce soit pour les produits d’entretien et d’hygiène ou pour l’alimentation. C’est finalement l’addition de petits gestes simples qui a généré toute une démarche

globale entreprise par les challengers dans leur mode de consommation et leur mode de vie. Changer en conscience ses comportements et habitudes pour son bien-être et pour préserver son environnement, c’est possible et à la portée de chacun ! Avec de la volonté, de la motivation et un peu d’huile de coude.





"À travers les ateliers proposés durant le Défi, et aussi leurs expérimentations à la maison, les participants ont découvert ou redécouvert le plaisir de faire eux-mêmes leurs produits ménagers et cosmétiques, des emballages réutilisables, des recettes anti-gaspi, etc. Que d’astuces futées que je vous invite à partager autour de vous et au plus grand nombre", a-t-elle voulu faire partager comme message lors de ce bilan.



L'action participative Défi zéro déchet dans l’Ouest succédait à l’opération "



"Ce n'est pas un secret. Nous produisons beaucoup trop de déchets ! 600 kg par habitant et par an en moyenne au niveau national ; 560 kg par habitant sur le TCO. Et la moitié de nos déchets va directement à l'enfouissement ! Soit 50.000 tonnes. C'est énorme ! Profitons également de cette dynamique pour favoriser l'emploi local. Comme vous le savez, les emballages sont majoritairement importés. En consommant plus local, on limite la production de déchets. De même, acheter péi, aux marchés, auprès des transformateurs locaux, ce sont des moyens de bon sens pour réduire les déchets tout en soutenant l'activité économique locale", a affirmé Nadine Sevetian, élue du TCO, membre de la commission Environnement.

