"GENERATION.S'', avec le soutient de ''MSCR'', crée son comité local Réunion Est et désigne M. Luders Sévamy dit ''100 kilos'' comme référent de l'Est.



''Génération.S Réunion'' veut faire gagner à la gauche anti-libérale une commune de l'Est. La région où se trouvent les habitants les plus défavorisés de notre île.