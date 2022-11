Génération Ecologie dénonce "la forte augmentation des impôts" à Saint-Denis depuis 2020

Avec une augmentation de plus de 16 % de la part communale sur la taxe foncière depuis 2020, on aurait pu s’attendre à une meilleure gestion des fonds publics confiée à cette municipalité.



Nous avons tous à un moment ou à un autre été confronté à des travaux sur les routes après que celles-ci soient refaites ! C’est de la mauvaise gestion des fonds public confiée à nos élus à Saint-Denis. Une mauvaise coordination dans les travaux routiers ! Un service public à l’agonie... Pour exemple, la route de chemin finette refaite il y a moins de deux ans et pour laquelle de nouveaux travaux de canalisations vont être entrepris. Un autre exemple, la station de téléphérique de Bois de Nèfles, où il manque la jonction entre le trottoir existant et celui qui emmène au téléphérique. Ces situations sont deux exemples parmi tant d’autres aberrations de l’utilisation de nos impôts !



Depuis deux ans et demi, et 16 % d’augmentation de la part communale, voilà où passe notre argent, c’est la fête à la mairie de Saint-Denis !



Ludovic SAUTRON, référent de Génération Ecologie La Réunion