Communiqué Génération Écologie appelle à soutenir Delphine Batho pour les présidentielles

Génération Écologie Réunion appelle à soutenir Delphine Batho à la primaire des écologistes pour l’élection présidentielle de 2022. La section réunionnaise souhaite donc rassembler ses forces afin de peser pour sa candidate. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 16:49

Le communiqué :



Delphine Batho, ancienne ministre de l’écologie, députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Ecologie a annoncé, ce lundi 05 juillet, sa candidature à la primaire des écologistes pour l’élection présidentielle de 2022.



Elle porte une autre écologie, pour répondre à l’urgence pour le climat et le vivant, qui s’adresse à toutes et à tous, qui assume sa dimension régalienne et républicaine, qui assume la décroissance, et qui est aussi indépendante par rapport aux anciens clivages partisans.



Pour soutenir sa candidature, échanger, débattre, dans nos territoires, autour du projet écologiste pour 2022, nous mettons en place à La Réunion un comité de soutien local.



Nous invitons toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre et à nous contacter :

Mail : generationecologielareunion@gmail.com / Tél. : 0693310298.



