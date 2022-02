A la Une .. Génération Écologie : "Non à la guerre de Poutine, soutien au peuple ukrainien"

Génération écologie Réunion condamne la guerre déclenchée par la Russie et apporte son soutien au peuple ukrainien. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 06:28

Après des semaines d’escalade des tensions, le Kremlin a déclenché une attaque militaire de grande ampleur sur le territoire ukrainien. Génération Écologie condamne fermement cette action illégale déclenchée par Vladimir Poutine. Ce qui se joue aujourd’hui en Ukraine est l’expression d’une attaque contre la démocratie et d’une volonté expansionniste.



Nos premières pensées vont au peuple ukrainien, auquel nous témoignons tout notre soutien.



Nous appelons aux actions citoyennes de solidarité avec le peuple ukrainien dans tous nos territoires.



Cet expansionnisme russe est facilité par la faiblesse diplomatique de l’Europe face aux exigences de Poutine. Il s’agit d’une guerre de l’Anthropocène, qui a pour toile de fond la volonté prédatrice de la Russie de faire main basse sur les importantes ressources naturelles de l’Ukraine.



Comme le souligne Quentin Guillemain, porte-parole national de Génération Ecologie, les valeurs fondatrices de l'Union européenne que sont la paix et la démocratie, sont mises à l'épreuve comme jamais. Nous appelons à la prise de sanctions économiques fortes et rapides et appelons au déploiement immédiat d’une force de maintien de la paix dans la région, afin de protéger les populations civiles ukrainiennes.



