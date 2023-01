Communiqué Génération Écologie La Réunion : "Vive la retraite, vive la décroissance, vive le bien-être !"

Par Zinfos974 - Publié le Mardi 31 Janvier 2023 à 16:19





Conformément à la Génération Écologie conteste radicalement ce projet inégalitaire. Il relève d’une idéologie basée sur le productivisme, le consumérisme et la perspective d’une exploitation infinie de la nature comme des humains. Il porte un choix de société à l’exact opposé de ceux qu’impose l’état d’urgence climatique.



Loin de l’esprit initial du Conseil national de la Résistance à l’origine de notre système de retraite actuel, cette réforme se base sur la chimère d’une croissance économique toujours plus importante, synonyme de destruction et d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. L’obsession pour un PIB en perpétuelle progression va à l’encontre des limites planétaires, qui pour nombre d’entre elles, sont déjà dépassées. Le report de l’âge légal de la retraite porte atteinte à l’espérance de vie en bonne santé et réduit le temps de vie à la retraite. Cette réforme s’attaque aussi au monde associatif que sont les retraité.e.s, grâce auxquels nombre d’activités socialement utiles permettent d’assumer des missions essentielles délaissées par l’État.



Génération Écologie La Réunion est donc partie prenante (voir photos jointes) de la mobilisation du 31 janvier, après celle du 19, et des mobilisations à venir aux côtés des organisations syndicales avec pour mot d’ordre « Vive la retraite, vive la décroissance, vive le bien-être !».



Ludovic Sautron, référent départemental de Génération Ecologie La Réunion.

Ruth Dijoux, porte-parole départementale de Génération Ecologie La Réunion et référente Sud de Génération Ecologie La Réunion.

