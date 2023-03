Communiqué Génération Écologie La Réunion : “Il est temps d’abolir le présidentialisme”

Par Génération Ecologie - Publié le Vendredi 17 Mars 2023 à 08:54

Génération Écologie renouvelle son soutien aux initiatives qui seront prises par l’intersyndicale et appelle à l’adoption de la motion de censure transpartisane déposée par les groupes écologistes et de gauche à l’Assemblée nationale. Le gouvernement vient d’engager sa responsabilité en activant l’article 49-3 de la Constitution sur le projet de loi portant le report de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans, que nous combattons depuis le début Ce choix politique signifie que le Président de la République n’a pas de majorité pour voter cette réforme injuste et anti-écologique.Comme le souligne Quentin Guillemain, porte-parole national de Génération Écologie, il est très grave pour la démocratie que cette réforme puisse être adoptée sans qu’à aucun moment l’Assemblée nationale n’ait eu à se prononcer sur la retraite à 64 ans.C’est le fait d’un système institutionnel présidentialiste que nous voulons abolir . Face à l’ampleur de la mobilisation historique des citoyennes et des citoyens contre cette réforme, le Président n’a plus comme seul recours que les armes monarchistes de la Vème République.Génération Écologie renouvelle son soutien aux initiatives qui seront prises par l’intersyndicale et appelle à l’adoption de la motion de censure transpartisane déposée par les groupes écologistes et de gauche à l’Assemblée nationale.