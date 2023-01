A la Une .. Gêne respiratoire et céphalées dans un restaurant : Aucune émanation de gaz constatée

Alors que les cuisiniers du restaurant La Comédie, situé sur le Barachois, ont été incommodés ce jeudi par une odeur ayant entrainé une gêne respiratoire et des céphalées, l'établissement fait savoir que les contrôles menés a posteriori n'ont détecté aucune émanation de gaz. Le restaurant rouvre ses portes, tandis que les investigations se poursuivent pour déterminer la cause. Par N.P - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 17:46

Le communiqué de l'établissement :



Hier soir à 21h, les cuisiniers de notre restaurant ont été incommodés par une odeur dans les cuisines qui a entrainé pour certains une gêne respiratoire et des céphalées. Les pompiers ont été appelés afin d’évaluer la situation. Arrivés sur place, ils ont pu constater que les symptômes ne relevaient d’aucune gravité. Seul un des cuisiniers a été placé en observation quelques heures, il est ressorti de l’hôpital en début de nuit. Aucun client n’a été incommodé suite à ce problème.



L’ensemble des services concernés sont intervenus ce matin afin de contrôler toutes les installations et ont confirmé qu’il ne s’agissait ni d’une fuite de gaz inflammable ni d’une fuite sur les installations frigorifiques et de climatisation. Aucune émanation de gaz n’a par ailleurs été constatée.



L’ensemble des contrôles ayant été réalisés confirment la conformité des installations. Les investigations se poursuivent vers d’autres causes possibles.



La problématique ayant totalement disparue, il a été décidé de la réouverture du restaurant dès ce vendredi 13 janvier.