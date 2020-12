Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : L'ex-femme du tueur avait alerté sur sa dangerosité

Alors que trois gendarmes ont été tués dans le Puy-de-Dôme ce mardi lors d'une opération de secours à une femme victime de violence, l'ex-femme du tueur a indiqué avoir alerté à plusieurs reprises sur la dangerosité de ce dernier, révèle le Dauphiné Libéré.



Celle-ci a expliqué avoir lancé des dizaines d'alertes et avoir même écrit à Marlène Schiappa (alors secrétaire d'État chargée de l'Égalité femmes-hommes). En colère, elle regrette n'avoir pas été entendue et que rien ait été fait. "Aujourd'hui, il y a quatre orphelins, si j'avais pu me faire entendre, on n'en serait pas là", a-t-elle confié au média.



Une cérémonie d'hommage aux trois policiers décédés aura lieu ce lundi à Ambert, en présence des ministres Gérald Darmanin et Florence Parly.