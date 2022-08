A la Une . Gendarmes renversés dans la Creuse : Le fugitif est un célèbre escroc déjà au cœur d'un documentaire Netflix

Un homme a pris la fuite ce jeudi après avoir percuté deux gendarmes dans la Creuse. Il s'agit en réalité d'un escroc déjà condamné au Royaume-Uni et "héros" d’un documentaire diffusé sur Netflix. Par N.P - Publié le Samedi 27 Août 2022 à 07:48





Ce jeudi après-midi, des gendarmes interviennent au lieu-dit La Forêt Belleville, dans la Creuse, pour accompagner une inspection sanitaire dans un élevage canin tenu par un couple de Britanniques. 26 chiens y seraient détenus en cage de manière illégale, rapporte France Bleu Creuse À leur arrivée, seule madame est présente. Quand monsieur arrive, les forces de l'ordre souhaitent procéder au contrôle de ses papiers. Mais l'individu redémarre et renverse deux gendarmes. Un officier, toujours hospitalisé ce vendredi, présente une ITT de 21 jours. Une sous-officier présente une ITT de six jours.

L'enquête révèle qu'il s’agit de Robert Hendy-Freegard, un célèbre escroc qui a déjà fait l'objet d'un documentaire Netflix, "The Puppet Master : Leçons de manipulation", sorti en janvier dernier. Se faisant passer pour un espion britannique, il aurait détourné plus d’un million de livres sterling (1,5 millions d'euros) en manipulant ses victimes, essentiellement des femmes. Condamné en 2005 par un tribunal londonien à de la prison à vie, l'individu voit sa perpétuité annulée en appel et ressort en 2009. Il s'installera en France quelques années plus tard.