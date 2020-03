Gendarmerie de La Réunion : Attention aux arnaques liées au Coronavirus !

❌ Une attestation de déplacement payante ? Impossible, elle est gratuite et se télécharge sur le site du gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ❌ Une attestation à remplir en ligne ? Vos données personnelles risquent d'être récupérées. Imprimez l'attestation vierge pour la remplir à la main.❌ Masques et gels vendus au marché noir ? Aucune garantie d'efficacité, achetez en pharmacie uniquement.❌ Une plateforme d'appel aux dons en lien avec le COVID19 ? Rien d'officiel, ne donnez aucune information bancaire ni personnelle.Les escroqueries et arnaques issues d'Internet doivent être signalées sur https://www.internet-signalement.gouv.fr/…/Accueil!input.ac…