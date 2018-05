A la Une . Gendarmerie : Opération ciblée sur les poids lourds

Hier après midi, de 14h00 à 16h00, 5 motards de Saint-Paul ont ciblé le non-respect des règles de conduite par les véhicules poids lourds sur la route du Littoral dans le sens sud/nord à hauteur de La Possession. Ce contrôle réalisé en collaboration avec les contrôleurs de la DEAL a donné lieu à la constatation de 21 infractions.



"L'objectif était de réprimer les mauvais comportements des conducteurs sur ce secteur accidentogène et principalement de faire respecter l'interdiction de dépasser pour les poids lourds sur ce tronçon", fait savoir le capitaine Laurent Frutos, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière. Les véhicules en infractions ont été systématiquement dirigés vers l'aire de la Grande chaloupe pour un contrôle plus approfondi en matière de réglementation sociale européenne.



Détail des Infractions constatées :

- 06 dépassements PL malgré une interdiction signalée.

- 1 excès de vitesse PL inférieur à 20 km/h (vitesse enregistrée à 87 km/h pour une limitation à 80 km/h)

- 1 pneumatique lisse sur PL 26T avec toile apparente

- 4 délits de conduite sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe

- 4 autres infractions à la réglementation des transports ou l'équipement du véhicule



A noter également que d'autres infractions ont été relevées au cours du même service à l'endroit d'autres catégories d'usagers :

- 01 excès de vitesse VL (vitesse enregistrée 121 km/h pour une limitation à 90 km/h)

- 02 usages du téléphone portable en conduisant

- 01 non port des gants par pilote de motocyclette

- 01 non port de ceinture de sécurité



"Ce bilan corrobore la dangerosité du secteur contrôlé au vu de tous les manquements aux règles de prudence constatés."





