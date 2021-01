Gendarmerie : 20% des cars scolaires contrôlés étaient en infraction

A l'occasion de la rentrée scolaire, les unités du Comgendre ont procédé à un contrôle des transports de personnes aux abords des lycées et collèges de l'île, ce mardi 26 janvier 2021 entre 15 heures et 17 heures 30.



Outre les addictions, la conformité des équipements de sécurité, des documents administratifs, le respect des mesures liées à la pandémie et le port de la ceinture de sécurité ont été recherchés.



111 bus ont été soumis à la vérification, 19 se trouvaient en infraction.



Au total 22 infractions ont été constatées dont deux graves relevant de la mise hors fonctionnement de l'éthylomètre anti-démarrage :

- 6 infractions liées aux documents administratifs (2 absence licences - 1 défaut présentation FIMO - 3 défauts convention transport TCO);

- 2 infractions pour non port de la ceinture de sécurité et transport d'enfant avec système d'attache défectueux;

- 8 infractions liées à la sécurité du transport ( trousse de secours - marteau - extincteur);

- 3 absences de pictogramme "transport d'enfants"

- 1 permis de conduire non prorogé.