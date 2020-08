A la Une .. Gendarme traîné : Le fuyard en détention dans l'attente de son jugement

Après une dizaine de jours de cavale, le conducteur ayant trainé un gendarme lors d'un contrôle au niveau de la médiathèque Cimendèf à Saint-Paul le 27 juillet dernier a été interpellé ce samedi vers 2h du matin. Après une enquête minutieuse, les gendarmes, qui connaissaient son identité, avaient resserré l'étau autour du fuyard. Il a été interpellé à Saint-Gilles non loin des établissements de nuit avec le renfort de l’antenne locale du GIGN. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 15:19 | Lu 440 fois





Le véhicule était retrouvé dans l'Ouest, mais aucune trace du conducteur. Suite au déploiement d'un dispositif par les forces de gendarmerie, le fuyard a été finalement appréhendé dans la nuit de vendredi à samedi dernier et placé en garde à vue. Déféré le samedi soir au tribunal judiciaire de Saint-Denis, le juge des libertés et de la détention le plaçait en détention provisoire dans l'attente de sa comparution immédiate ce lundi.



Mis en examen pour des faits de recel, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, rébellion, conduite d'un véhicule sans permis et dégradation de bien destiné à l'utilité publique, l'homme est défavorablement connu de la justice. Son casier judiciaire comporte en effet déjà 13 mentions.



