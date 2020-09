A la Une . Gendarme traîné : Le fuyard condamné à 4 ans de prison

Le conducteur ayant traîné un gendarme lors d'un contrôle au niveau de la médiathèque Cimendèf à Saint-Paul le 27 juillet dernier avait été interpellé le samedi 9 août vers 2h du matin. Une enquête minutieuse des gendarmes avait resserré l'étau autour du fuyard. Il avait été interpellé à Saint-Gilles, non loin des établissements de nuit avec le renfort de l’antenne locale du GIGN. L'audience de comparution immédiate avait été renvoyé au lundi 7 septembre sur demande de l'intéressé pour préparer sa défense. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 7 Septembre 2020 à 15:51 | Lu 1380 fois





Une fois encore, il tentait de s'enfuir à bord d'une voiture volée. Il n'hésitera pas à percuter un véhicule de la gendarmerie lors d'une manoeuvre hasardeuse en tentant de prendre la tangente. Il est interpellé puis placé en garde à vue. Déféré, il est mis en examen pour des faits de recel, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, rébellion, conduite d'un véhicule sans permis et dégradation de bien destiné à l'utilité publique.



L'homme est défavorablement connu de la justice, son casier judiciaire comportant déjà 13 mentions. Lors de la première audience, il a donné pour explication au président "ce n'est pas ma faute, c'est le gendarme qui a appuyé sur ma cuisse".



"Ce n’est pas un petit délinquant, c’est de la graine de criminel ! Il a choisi de ne pas s’arrêter !". Ce lundi après-midi, la procureure a requis 5 ans à l'encontre du chauffard avec maintien en détention.



