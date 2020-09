A la Une .. Gendarme traîné : "C'est de la graine de criminel" fustige le parquet

Après une interpellation musclée et 10 jours de cavale, la réponse pénale est enfin tombée : 4 ans de prison avec maintien en détention pour le jeune homme de 25 ans qui avait traîné un gendarme sur une vingtaine de mètres le 27 juillet dernier à Saint-Paul. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 07:06 | Lu 979 fois





Soutenu par la présence de son commandant de compagnie, le gendarme était également accompagné de sa compagne et de quelques collègues. Les faits, d'une extrême gravité, rappellent le danger qu'encourent les hommes de la gendarmerie et de la police lorsqu'ils sont sur le terrain.



À la barre, Mathias T. réitère qu'il n'avait pas compris l'ordre de descendre du véhicule qui lui était intimé par le gendarme. Il explique à la présidente qu'il avait acheté le véhicule à un "gars" dans le Bas de la Rivière. Il devait le payer 50.000€ avec les 55.000€ qu'il avait gagnés en jouant aux cartes. Il était en possession de la carte grise et des clés lors du contrôle, raison pour laquelle il affirme ne pas avoir compris l'attitude du militaire. "Pour moi, la voiture n'était pas volée, j'avais les papiers de la voiture" affirme-t-il au tribunal. "J'ai paniqué, j'ai appuyé sur l'accélérateur et quand j'ai appuyé, je n'ai pas vu le gendarme", ajoute-t-il pour expliquer la scène.



À voir la carrure du militaire - l'homme est particulièrement costaud - on ne peut que le croire ! Comment ne pas faire confiance à un jeune homme de 25 ans, qui fait montre de 13 mentions à son casier dont la plupart pour vol ou recel de vol, et qui n'a jamais passé le permis de conduire. Concernant les 10 jours de cavale, il a bien entendu une explication : "J'ai cherché le gars qui m'avait vendu une voiture volée pendant 10 jours. Je venais de sortir de prison, j'avais peur d'y retourner !"



"Je lui ai demandé de sortir du véhicule, il a refusé"



"Le moteur était éteint, mais il y avait de la musique. Je lui ai demandé de sortir du véhicule, il a refusé. Je lui ai passé les menottes sur une main, mais quand je veux lui prendre la main droite, il se débat. Je n'ai pas eu le temps de serrer et en se débattant, il a réussi à se dégager. Il a démarré et mon intention était de lui faire stopper le véhicule. Il est absolument impossible qu'il ne me voie pas !" déclare la victime à la barre.



"Mes clients sont particulièrement déçus ! Ils attendaient au moins des excuses", déclare l'avocate défendant les intérêts du gendarme et de de sa famille. "Ses explications, c'est n'importe quoi ! Il a mis la vie de cet homme en danger. Vous imaginez la violence de la scène lorsque vous voyez la vidéo ! On lui demandait juste de sortir du véhicule, mais tout a basculé. Il est essentiel pour cette famille d'être reconnue en qualité de victimes par le tribunal", conclut l'avocate.



"Les faits sont parfaitement caractérisés même s'il ne reconnaît pas et n'assume pas ses actes" assène la procureure. "Il est bien connu de nos services et de son point de vue, la loi on s'en moque. Il nourrit plus que du mépris, il a un sentiment d'impunité ! Ce n'est pas un petit délinquant, c'est de la graine de criminel ! Il nous appartient de rappeler que le costume bleu a de la valeur et qu'on ne peut pas tolérer ce comportement" conclut la procureure qui requiert une peine de 5 ans avec maintien en détention. Et d'ajouter : "je note l'aplomb de monsieur T. qui ne baisse pas les yeux".



"Il a paniqué et quand il a compris qu'il avait fait une grosse connerie, c'était trop tard"



"Il a paniqué et quand il a compris qu'il avait fait une grosse connerie, c'était trop tard. Il n'a jamais su exprimer l'expression de ses sentiments, il ne sait pas maitriser cela. Il fait le "cador", mais derrière ça, il y a un gamin qui est perdu mais qui essaye de s'en sortir. Cela ne fait pas de lui un criminel comme je viens de l'entendre" plaide la défense du prévenu. Le tribunal finalement condamne Mathias T à 4 ans de prison assorti d'un maintien en détention.



Lors de cette audience, il y a eu un fait de séance particulièrement cocasse. Alors que la procureure de la République requiert, un jeune homme se fend d'un commentaire à voix haute pendant qu'elle parle du respect de l'uniforme. La présidente lui demande expressément de se taire mais pour la procureure, c'est loin d'être suffisant. Elle demande aux policiers de le sortir de la salle ainsi que son identité. Lors de la suspension d'audience, nous apprenons qu'il s'agit d'un jeune homme venu attendre la mise en place d'un bracelet électronique pour une période de 4 mois.



