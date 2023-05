A la Une . Gendarme blessée au tesson de bouteille aux Avirons : L'auteur est déclaré pénalement irresponsable

L’homme ayant gravement blessé une gendarme en novembre 2021 aux Avirons a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique. Atteint de lourds troubles mentaux qu’il refusait d’admettre, il était en pleine crise lors de son passage à l’acte. La chambre de l'instruction vient de prononcer son irresponsabilté pénale. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 2 Mai 2023 à 14:07

Le 12 novembre 2021, une gendarme était agressée lors d’une intervention en centre ville des Avirons, vers midi à une trentaine de mètres de la gendarmerie. La militaire était intervenue sur place avec deux collègues afin de tenter de raisonner un homme qui embêtait des jeunes filles et qui leur avait été signalé par des témoins.



Dépêchés sur place, les militaires s'étaient retrouvés face à un jeune homme de 20 ans adossé au mur de l’église. Alors que la situation semblait apaisée, ce dernier s'était retourné brusquement et avait porté des coups de tesson de bouteille en direction de l’adjudante-cheffe, touchée au niveau du cou et des lèvres. Fort heureusement, malgré la grande quantité de sang perdue par la malheureuse, la carotide n’avait pas été touchée.





Quatre mois plus tard, le 17 mars 2022, le vingtenaire était mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique par un juge d'instruction saint-pierrois. La question de son placement en détention provisoire le temps des suites de l'enquête s'était posée.



Son avocat Me Farid Issé avait indiqué lors du débat dans le cabinet du juge des libertés et de la détention que son client se trouvait à l’église "pour demander à Dieu de lui sortir ces voix de la tête. En sortant, il voyait tout noir. Ses yeux étaient noirs. Il a pris deux bouteilles et a frappé dans le vide pour écarter les monstres qui le harcelaient", avait raconté la robe noire.



Le 20 avril dernier, devant la chambre de l'instruction, le conseil a plaidé l'irresponsabilité pénale de son client. Le parquet général a demandé aux juges de la rue Juliette Dodu ne pas suivre cette voie mais de retenir l'altération. Les magistrats qui avaient mis leur décision en délibéré viennent d'annoncer l'irresponsabilité pénale de Jean Steevy G. qui ne sera jamais jugé pour son crime.



