Gemapi: Une nouvelle taxe pour les habitants du TCO

Le TCO a voté ce lundi l'instauration d'une nouvelle taxe pour les habitants de la côte ouest : la taxe Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations). Un impôt local destiné à financer la nouvelle compétence des intercommunalités, depuis le 1er janvier, à savoir les travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.



Le TCO est la première intercommunalité de La Réunion à mettre en place cette taxe facultative. "Notre territoire est très impacté par la GeMAPI compte tenu de son relief et de son exposition aux risques d’inondation liés principalement à des ravines ou rivières", justifie le regroupement de communes. Ainsi, "en l’absence de marges de manœuvre financières (autofinancement faible et endettement élevé), le TCO est contraint d’instaurer la taxe GeMAPI".



14,89 euros en moyenne



Pour 2018, alors que l'intercommunalité a prévu d'investir 13 millions d'euros, cette taxe vise à en récolter 3,2 millions, qui complèteront les financements du fonds de compensation de la TVA, les subventions et les emprunts. D'ici 2030, ce sont 123 millions d'euros qui devraient être investis.



La taxe sera payée en fin d'année, comme la taxe foncière et la taxe d'habitation. Son montant sera réparti pour atteindre en moyenne 14,89 euros par habitant, sans excéder 40 euros.