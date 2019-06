Gelées possibles au Maïdo la nuit prochaine, humide sur la moitié Sud-Est vendredi matin

https://www.meteo974.re/

REUNION

Bonsoir la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

1:

les températures baissent rapidement ce soir notamment dans les hauts et encore plus si le ciel reste clair comme dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Des minimales de 3° voire moins sont possibles au Maïdo. Météo France signale que des gelées blanches sont possibles sous les éclaircies nocturnes.

A 19 heures, Météo France enregistre 5.5° à Bellecombe, 6.9° au Piton Maïdo et 9.6° à Bourg Murât.

Sur le littoral, les minimales varieront entre 16° et 19°.



2: comme je l'annonçais hier, le risque d'averses en seconde partie de nuit sur une large moitié Est de l'île de Saint Pierre à Sainte Marie existe. La région du volcan, les plaines, Takamaka, Salazie sont aussi exposés. Ce temps humide a des chances de persister en matinée.

Sur l'Ouest et le Nord-Ouest, les éclaircies sont majoritaires Vendredi matin.



3: l'alizé ne disparait pas mais est bien plus discret qu'il y a deux jours. Les rafales dépassent à peine 50km/h vers Pierrefonds et Gillot. Quelques rafales persistent au volcan et sur les plaines où les gros pulls ne seront pas superflus en plus du parapluie.



4:

l'après midi,

l'humidité régresse sensiblement sur la moitié Est. Les averses de pentes sur les régions Ouest et Nord-Ouest restent limitées.



5: la nuit de vendredi à samedi s'annonce encore bien fraîche dans les hauts.



Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit en espérant vous retrouver demain matin.



Cheers,

Patrick Hoareau.

2019 JUIN 13 18H30nuit froide du côté du Maïdo, au Piton de la Fournaise et à la Plaine des Cafres notamment si le ciel reste clair. Simulation Arome pour le milieu de la nuit prochaine. METEO FRANCE