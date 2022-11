Gelées blanches au Maïdo

"Ce mardi matin, on relevait 1.2°C au Maïdo (avec gelées blanches au sol), 3.6°C au Pas de Bellecombe, 5.5°C à la Plaine des Cafres, soit généralement 2 à 5 degrés voire très localement 8 degrés sous les normales", détaille Météo France.



Les météorologues expliquent que "les extrêmes froids étaient plus marqués dans le climat du 20e siècle que dans le climat moderne." Les services de Météo France évoquent la particularité de 2022 : "Cette année, la fraîcheur est certes plus sensible que certaines années récentes "réchauffées" (notamment l'exceptionnelle année chaude 2019) mais reste donc globalement bien moins froide que dans le climat d'il y a 30, 40 ou 50 ans. (...) On constate un réchauffement sur le long terme de l'ordre de 0.8°C en température moyenne sur les 50 dernières années."