Gel hydro-alcoolique : Attention, cela reste un produit inflammable ! La crise du Covid-19 a vu l'utilisation du gel hydro-alcoolique devenir un élément essentiel de la contre le virus afin de se protéger. Pour autant, le gel hydro-alcoolique est un produit inflammable. Des précautions d'emploi doivent donc être prises. Dans les entreprises, les chargés de prévention, appellent à la prudence. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 19 Mai 2020

Des cas d'accidents de brûlures aux mains du 1er et 2eme degré ont été rapportés lors de contacts avec une surface métallique chargée électrostatiquement en raison de l’évaporation de l’alcool dont les vapeurs sont très facilement inflammables.



La flamme est quasi invisible et la brûlure n’est ressentie qu’au bout de 15 à 20 secondes.



Dès lors que les mains sont sèches (évaporation terminée), le risque est écarté.



Une prudence toute particulière est recommandée aux personnes lors de l’utilisation de ce gel, s’ils doivent en particulier :



· Travailler avec une flamme ou un point chaud,

· Être en contact avec des surfaces pouvant générer de l’électricité statique,

· Fumer ou vapoter,

· Utiliser un micro-onde, four ou plaque chauffante,

· Être en contact avec des surfaces métalliques, par exemple une voiture ou une installation d’essai.



Pour cela, il est rappelé que, sauf impossibilité, l’utilisation de l’eau et du savon sont à privilégier.



Concernant le risque d’incendie, l’INRS attire l’attention des fabricants, intermédiaires et utilisateurs vis-à-vis du stockage du gel hydroalcoolique et du risque incendie associé lié à l’alcool, notamment en période chaude à bord des véhicules ou dans les locaux de stockage (ensoleillement direct, mauvaise isolation/ventilation), le gel pouvant s’évaporer 6 fois plus à 50 degrés qu’à 20 degrés.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

