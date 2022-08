A la Une .. Geekali : Du divertissement aux perspectives professionnelles

L’édition 2022 du Geekali se joue ce week-end. La thématique du salon cette année : de la vocation à la profession, et pour l'illustrer, des invités ancrés dans le jeu vidéo à l’échelle nationale. Par SF - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 16:54





Marie-Laure, plus connue sous le nom de Kayane, participe à des tournois de jeux de combat depuis l’âge de 9 ans, et voyage à travers le monde pour jouer et compte parmi les meilleurs joueurs du monde. Avec 67 podiums inscrits à son actifdans le Guinness World Record, elle détient le record féminin du nombre de podiums dans des tournois mixtes de jeux de combat. L'événement, qui s'inscrit depuis 4 années dans le paysage des événements de l'île, se tient ce samedi 6 et dimanche 7 août à la Nordev de Saint-Denis . Pour cette nouvelle édition, le salon prévoit une montée en puissance du savoir-faire gaming péi.Outre le divertissement, les visiteurs pourront y découvrir une approche plus professionnelle du monde du jeu vidéo.“On peut passer de sa chambre à la scène internationale” et il y a “du potentiel à La Réunion”, explique le président de l’association Geekali, Kévin Alamelou.L’idée est de développer l’écosystème autour de l’Esport et de la pop culture à La Réunion au-delà du Geekali. Il y aura donc du jeu vidéo mais aussi des conférences, un espace où il sera question de la santé, du RSE, et un espace emploi.Parmi les invités, deux pointures du domaine de l’Esport sont arrivées ce matin : Kayane, joueuse professionnelle de jeux de combat, animatrice TV sur la chaîne de jeux vidéo et streameuse et Stéphan Euthine, décrit comme l’un des pères fondateurs de l’Esport Français.Marie-Laure, plus connue sous le nom de Kayane, participe à des tournois de jeux de combat depuis l’âge de 9 ans, et voyage à travers le monde pour jouer et compte parmi les meilleurs joueurs du monde. Avec 67 podiums inscrits à son actifdans le Guinness World Record, elle détient le record féminin du nombre de podiums dans des tournois mixtes de jeux de combat.

Stéphan Euthine : "Permettre le développement de la filière"