A la Une .. "Geekali 2022 : un salon puissance 4 !"

L'association Geekali fait le bilan de l'événement qui a rassemblé près de 15.000 personnes ce week-end à la Nordev. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Mercredi 10 Août 2022 à 16:20

Avec près de 15 000 visiteurs, le salon s’inscrit durablement dans l’agenda culturel de La Réunion. Lekip a souhaité à travers cette édition mettre en valeur le côté professionnel de la culture pop geek et du jeu vidéo. Durant 2 jours, le public a pu ainsi découvrir de manière concrète comment passer de "la vocation à la profession".



Le Geekali est un salon connu et reconnu



15.000 visiteurs, 550 intervenants, 70 prestataires, le Geekali confirme sa montée en puissance dans le calendrier des évènementiels à La Réunion. Avec des chiffres de fréquentation proche de ceux d’un Francofolies, le salon est fortement plébiscité par la population. En appliquant le ratio nombre de visiteur par rapport aux nombres d’habitants de la région, le Geekali se positionne en deuxième position sur tous les salons Geeks de France. Ce salon n’aurait pas été possible sans le soutien de nombreux partenaires publics et privé. Le soutien cette année du Ministère des Outremer est une confirmation de notre travail.





De la vocation à la profession



Cette année, lekip avait pour objectif de démontrer une chose : passer de sa vocation à la profession est bien possible. Dans le jeu vidéo, Kayane, joueuse professionnelle mondiale a pu tester le niveau des joueurs locaux. Son constat est sans appel : les réunionnais ont un excellent niveau. Stéphan Euthine, dirigeant de la Team professionnelle LDLC OL, est venu détailler tout l’écosystème de l’esport aux acteurs institutionnels et aux associations. 3 centres de formation ont offerts 52 postes en alternances durant le salon. Manga, dessin, musique, jeux de société, animation, plusieurs artistes et collectifs sont des illustrations de la professionnalisation du secteur.





L’esport en LER



Le salon a été aussi marqué par l’esport. Pour la première fois, une étape de la Ligue Esport Réunion (LER) s’est déroulée durant le salon. Cette nouvelle ligue a pour vocation de proposer aux joueurs les mêmes conditions de jeux qu’à l’international sur 4 jeux phares tout au long de l’année. 16 équipes d’élite se sont donc qualifiées pour la suite du championnat. Une première pour notre île. D’autres acteurs de l’esport ont proposé aussi des tournois et des jeux libres. Près de 1100 joueurs se sont ainsi donnés rendez-vous durant le salon. Jouer c’est bien, prévenir c’est mieux.



Pour sensibiliser les parents à la pratique du jeu vidéo, un psychothérapeute a pu donner divers conseils et éclairages sur la question. Le Geekali est bien le salon du jeu vidéo.



Coopération régionale non institutionnelle



Le salon Geekali s’inscrit aussi dans une dimension internationale. A travers la discipline du cosplay, nous avons invité des compétiteurs mauriciens à challenger les réunionnais. Le salon souhaite se positionner comme un évènement de l’Océan Indien en développant chaque année de nouveaux partenariats avec d’autres pays. Nous envisageons d’étendre cette coopération avec d’autres pays pour le futur.





Et en 2023 ?



Demain commence aujourd’hui. Vu le succès de la 4e édition, nous sommes déjà en échange avec de nouveaux partenaires afin de proposer un salon 2023 digne des conventions geeks mondiales. Sur l’esport, nous travaillons sur la possibilité de faire du salon un lieu de détection pour les joueurs réunionnais à partir de l'année prochaine. Restez connecté car La Réunion i sa "Geekali" kom sa mem !